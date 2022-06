Partito il refarming nel Lazio | perché non si vedono alcuni canali TV

(Di sabato 11 giugno 2022) Ilnelè nella sua fase iniziale di svolgimento e, come è giusto che sia, durerà non pochi giorni vista l’estensione territoriale della regione del centro Italia. Contestualmente agli interventi tecnici, non possono essere affatto negati problemi di visione diTV: questi ultimi, d’altronde, sono facilmente superabili con una procedura più che collaudata come la sintonizzazione dell’apparecchio televisivo. Cos’è ilPer chi, negli ultimi mesi, non ha mai sentito parlare di(nonostante gli interventi in tutta Italia) ecco una spiegazione di che cosa sia: si tratta di un processo di riorganizzazione delle frequenze televisive a seguito della destinazione della banda di frequenza 700 agli operatori mobili per la connessione 5G. I ...

Nuova TV digitale

Dallo scorso 31 maggio il refarming in Umbria è partito per le province di Perugia e Terni appunto. I lavori si protrarranno fino al prossimo 9 giugno ma ci sono dei distinguo da fare per gli ... Il refarming in Umbria è partito lo scorso 31 maggio ma è in questi giorni che sta entrando, appunto, nel vivo. Secondo la tabella di marcia fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico, gli ... Con l'Umbria si conclude il refarming delle aree tirreniche: operazioni in corso dal 6 al 9 giugno