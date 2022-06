Napoli, Maresca: “Il Comune rinvia i campi estivi, gravissimo” (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il rinvio a data da destinarsi dell’apertura dei campi estivi è un fatto gravissimo. Le tante strutture, molte delle quali ecclesiastiche, che tolgono letteralmente i ragazzi dalla strada, resteranno chiuse perché qualcuno ha dimenticato di inserire i fondi in bilancio. Forse perché pensava che i campi estivi si facessero a novembre?” Lo dice il consigliere comunale di opposizione Catello Maresca, in merito alla nota inviata ai Centri diurni polifunzionali per minori a firma del dirigente del servizio politiche per l’infanzia e l’adolescenza del Comune datata 10 giugno, dove si comunica che “a causa della mancata assunzione in tempo utile dell’impegno della spesa necessaria per lo svolgimento delle attività estive, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Il rinvio a data da destinarsi dell’apertura deiè un fatto. Le tante strutture, molte delle quali ecclesiastiche, che tolgono letteralmente i ragazzi dalla strada, resteranno chiuse perché qualcuno ha dimenticato di inserire i fondi in bilancio. Forse perché pensava che isi facessero a novembre?” Lo dice il consigliere comunale di opposizione Catello, in merito alla nota inviata ai Centri diurni polifunzionali per minori a firma del dirigente del servizio politiche per l’infanzia e l’adolescenza deldatata 10 giugno, dove si comunica che “a causa della mancata assunzione in tempo utile dell’impegno della spesa necessaria per lo svolgimento delle attività estive, ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Napoli, Maresca: 'Il Comune rinvia i campi estivi, gravissimo' ** - maresca_franco : RT @VicinanzaL: Sciolta per camorra anche l’amministratore comunale di San Giuseppe Vesuviano. E 3 dopo Castellammare di Stabia e Torre Ann… - maresca_franco : RT @LoveSud2: Meravigliosa Napoli ???? - teleischia : NAPOLI. MARESCA: “AUSPICOL CHE IL PNRR NON SIA L’ENNESIMA OCCASIONE PERSA PER NAPOLI” (SERVIZIO TV) - larampait : (VIDEO) #PNRR, #Maresca: 'Non sia ennesima occasione sprecata per #Napoli e #Sud' -