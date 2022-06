Marco Van Basten posta una foto con Gullit e Rijkaard: la reunion scatena la nostalgia dei tifosi. Ecco come sono diventati (Di sabato 11 giugno 2022) Quasi tutti i giovani tifosi rossoneri a cavallo tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta avevano il poster di uno dei tre appeso in camera. Oppure la foto che li ritraeva tutti insieme. Perché Marco Van Basten, Ruud Gullit e Frank Rijkaard hanno scritto la storia del Milan, oltre a rivoluzionare l’approccio della Serie A ai calciatori stranieri. Per gli stessi tifosi, la foto pubblicata su Instagram da Van Basten equivale a un tuffo nel passato: “I tre moschettieri sono di nuovo insieme“, ha scritto il cigno di Utrecht. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco van Basten ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Quasi tutti i giovanirossoneri a cavallo tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta avevano il poster di uno dei tre appeso in camera. Oppure lache li ritraeva tutti insieme. PerchéVan, Ruude Frankhanno scritto la storia del Milan, oltre a rivoluzionare l’approccio della Serie A ai calciatori stranieri. Per gli stessi, lapubblicata su Instagram da Vanequivale a un tuffo nel passato: “I tre moschettieridi nuovo insieme“, ha scritto il cigno di Utrecht. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso davan...

