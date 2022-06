Manchester United: non molla la presa su Bellingham (Di sabato 11 giugno 2022) Il Manchester United continua a seguire Jude Bellingham: I Red Devils ci avevano già provato l’estate scorsa Il primo nome sulla lista del Manchester United per potenziare il centrocampo è quello di Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da The Athletic, nelle prossime settimane cercheranno l’affondo decisivo per poter convincere i gialloneri e il calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) Ilcontinua a seguire Jude: I Red Devils ci avevano già provato l’estate scorsa Il primo nome sulla lista delper potenziare il centrocampo è quello di Judedel Borussia Dortmund. Secondo quanto riportato da The Athletic, nelle prossime settimane cercheranno l’affondo decisivo per poter convincere i gialloneri e il calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

