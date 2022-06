Luigi Strangis debutta in vetta alla classifica FIMI

(Di sabato 11 giugno 2022)al primo posto nelladegli album: intanto prosegue l’instore Il giovane cantautore di Lamezia Terme, neovincitore dell’edizione 2022 di AMICI, prosegue nel frattempo con l’instore tour che lo sta portando in giro per l’Italia per incontrare i fan e presentare al pubblico il suo primo lavoro discografico (pubblicato su etichetta 21co e distribuito da Artist First). Questo il calendario aggiornato dei prossimi appuntamenti: 10 giugno CAMPI BISENZIO (FI) h.17:00 CC i Gigli – Mondadori Store 11 giugno BOLOGNA h.15:00 CC Vialarga – Mondadori Store 12 giugno PADOVA h.15:00 Piazza Insurrezione 3 – Mondadori Store 13 giugno MARGHERA ...

All'uscita del suo primo EP "Non siamo soli", il giovane artista ed ex allievo di Lorella Cuccarini si è raccontato a Giulia Stabile in una divertente intervista: Leggi anchee Alex ...La classifica FIMI della settimana non lascia dubbi e dopo la vittoria ad 'Amici' per il giovanearriva un'altra grande soddisfazione Come ogni settimana è possibile dare uno sguardo all'andamento delle vendite musicali del nostro Paese grazie alla classifica riportata da FIMI . ...Il giovane cantautore di Lamezia Terme, neovincitore dell’edizione 2022 di AMICI, prosegue nel frattempo con l’instore tour che lo sta portando in giro per l’Italia per incontrare i fan e presentare a ...Classifica FIMI: Luigi Strangis debutta negli album, Fedez, Tananai e Mara Sattei nei singoli, tutte le posizioni.