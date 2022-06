La Juventus non riesce a chiudere per Di Maria e Allegri perde le staffe: divergenze sulla strategia di mercato? (Di sabato 11 giugno 2022) La Juventus è attivissima sul fronte calciomercato, la dirigenza ha intenzione di alzare l’asticella dopo l’ultima deludente stagione. La squadra dovrà tornare a lottare per lo scudetto e migliorare il risultato dell’ultime edizione della Champions League. E’ fatta per il ritorno di Paul Pogba, il francese è in grado di riportare il centrocampo su ottimi livelli. La Juventus ha chiuso l’operazione per un totale di 80 milioni di euro considerando il contratto di 4 anni corrisposto al Polpo. La Juventus ha bisogno di altri calciatori ‘alla Pogba’: è la convinzione di Allegri per tornare a lottare per lo scudetto. Secondo le ultime voci provenienti dall’ambiente bianconero la strategia non convince la Juventus al cento per cento. Il motivo? Le difficoltà economiche degli ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 giugno 2022) Laè attivissima sul fronte calcio, la dirigenza ha intenzione di alzare l’asticella dopo l’ultima deludente stagione. La squadra dovrà tornare a lottare per lo scudetto e migliorare il risultato dell’ultime edizione della Champions League. E’ fatta per il ritorno di Paul Pogba, il francese è in grado di riportare il centrocampo su ottimi livelli. Laha chiuso l’operazione per un totale di 80 milioni di euro considerando il contratto di 4 anni corrisposto al Polpo. Laha bisogno di altri calciatori ‘alla Pogba’: è la convinzione diper tornare a lottare per lo scudetto. Secondo le ultime voci provenienti dall’ambiente bianconero lanon convince laal cento per cento. Il motivo? Le difficoltà economiche degli ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc non molla #Zaniolo per l'attacco - capuanogio : #DiMaria chiede 9 milioni per una stagione e non vuole impegnarsi per la seconda, preferendo tornare in Argentina.… - GoalItalia : 'Spero di rientrare a settembre, anche qualcosina prima' 'Numero 10 della Juventus? Piacerebbe a tutti' Federico… - TuttoJuve24 : Calciomercato Juventus, Zaniolo pista da tenere d’occhio: i bianconeri non mollano #Juventus #Juve #Allegri… - vitbi00 : @KingCarlo10 Ma non potete andare a tifare il vostro idolo dybala? Porco dio siamo al 10 giugno e già rompete i cog… -