Isola dei Famosi 2022, ecco quanti chili hanno perso i nuafraghi ancora in gioco (Di sabato 11 giugno 2022) Mancano circa due settimane alla fine della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi 2022: quanti chili hanno perso i naufraghi che sono rimasti attualmente in gioco? Scopriamolo a seguire! ecco quanti chili hanno perso i naufraghi dell’Isola dei Famosi La curiosa informazione arriva dagli amici di Novella 2000 che svelano, in dettaglio, tutti i chili persi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 11 giugno 2022) Mancano circa due settimane alla fine della 16esima edizione dell’deii naufraghi che sono rimasti attualmente in? Scopriamolo a seguire!i naufraghi dell’deiLa curiosa informazione arriva dagli amici di Novella 2000 che svelano, in dettaglio, tutti ipersi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

fanpage : Soleil Sorge torna all’Isola dei famosi e ripropone la prova che l’ha resa iconica: quella dell’uomo vitruviano.… - __ladyf : Isola dei Famosi: Roger potrebbe essersi riavvicinato alla sua ex Beatriz - Fondazione_Inda : 'La Sicilia degli dèi', una guida mitologica che attraversa l'isola e arriva anche a Siracusa. E' il volume di… - blogtivvu : Isola dei Famosi 2022, ecco quanti chili hanno perso i nuafraghi ancora in gioco - zazoomblog : Isola dei Famosi Marialaura De Vitis lascia la Playa: accertamenti medici in corso - #Isola #Famosi #Marialaura… -