Isola Alvin svela alcune curiosità sul reality dal cibo al rapporto con Ilary Blasi

(Di sabato 11 giugno 2022) Il conduttoreieri è stato ospite a Casa Chi, e in diretta dalla sua camera in Honduras, ne ha approfittato perresu L’dei Famosi. I piatti che i naufraghi mangiano durante le prove ricompensa, ad esempio, sono quelli che cucinano in mensa per tutto lo staff. “I piatti che mangiano

Pubblicità

ibimbidisoleil : RT @solearmy10: La sacrosanta verità.D’altronde anche i numeri parlano chiaro. Alvin ha detto ha descritto perfettamente Sole??????????????? #… - hopeangel365 : Riconciliazione tra #Alvin e #Ilary ?? #isola #isoladeifamosi #nicolas #marialaura #carmen #marco #pamela #lulù… - InsanityAngel1 : RT @blogtivvu: “Come Soleil Sorge poche”: il retroscena di Alvin all’Isola ed il naufrago che lo ha colpito di più #isola - AngelaAlberti10 : RT @solearmy10: La sacrosanta verità.D’altronde anche i numeri parlano chiaro. Alvin ha detto ha descritto perfettamente Sole??????????????? #… - infoitcultura : Isola dei Famosi, scoperta choc di Alvin: 'Non potete immaginare cos'ho visto..' -

Il commento dell'inviato su Soleil Sorge Nel corso della stessa intervista l'inviato dell'dei Famosiha poi colto l'occasione per commentare l'arrivo in Honduras della bellissima e al ...Nessun ribaltone, dunque, sull'idea di prolungare l'dei Famosi 2022. Bisognerà solo pazientare qualche giorno.: "Liti con Ilary Blasi Per noi è normale"/ "Siamo come fratello e sorella" ...L'Isola dei Famosi: le Piratesse sbarcano in Honduras ed è subito aria di novità. Edoardo Tavassi parte alla conquista di Soleil ...Una lunga intervista a Casa Chi è stata quella rilasciata nelle scorse ore dall'inviato dell'Isola dei Famosi ovvero Alvin. Intervista nel corso della quale il diretto interessato ha rivelato la sua v ...