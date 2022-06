Inter, possibile l’arrivo di Loftus-Cheek: servono gli addi di Sensi e Gagliardini (Di sabato 11 giugno 2022) Inter su Ruben Loftus-Cheek del Chelsea Giorni intensi per Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, che in questi giorni giorni si trova a Londra per affari di mercato. Tra le tanti possibili operazioni, da tenere d’occhio anche quella relativa al possibile arrivo in nerazzurro di Ruben Loftus-Cheek da Chelsea, prima però serviranno delle cessioni. “Il giro d’orizzonti di Ausilio serve inoltre per prendere contatto con agenti Internazionali: in uscita ci sono anche Gagliardini e Sensi, le cui cessioni sarebbero propedeutiche all’arrivo di Ruben Lotfus-Cheek del Chelsea” riporta il Corriere della Sera di oggi. Piero-Ausilio1L'articolo proviene da ... Leggi su intermagazine (Di sabato 11 giugno 2022)su Rubendel Chelsea Giorni intensi per Piero Ausilio, direttore sportivo dell’, che in questi giorni giorni si trova a Londra per affari di mercato. Tra le tanti possibili operazioni, da tenere d’occhio anche quella relativa alarrivo in nerazzurro di Rubenda Chelsea, prima però serviranno delle cessioni. “Il giro d’orizzonti di Ausilio serve inoltre per prendere contatto con agentinazionali: in uscita ci sono anche, le cui cessioni sarebbero propedeutiche aldi Ruben Lotfus-del Chelsea” riporta il Corriere della Sera di oggi. Piero-Ausilio1L'articolo proviene da ...

