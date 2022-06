Inghilterra-Italia, è un dolce ricordo azzurro: curiosità, statistiche e favorita della sfida di Nations League (Di sabato 11 giugno 2022) Quasi un anno dopo la finale degli Europei di Wembley, che vide gli Azzurri trionfare e diventare Campioni d’Europa, Inghilterra e Italia si ritrovano nuovamente di fronte per la terza giornata di Nations League. La nazionale dei Tre Leoni va a caccia di un doppio obiettivo: prendersi la rivincita sui ragazzi di Mancini e lasciare l’ultimo posto nel girone. Gli esperti Sisal vedono Kane e compagni largamente favoriti a 1,80 contro il 4,75 dell’Italia mentre per il pareggio si scende fino a 3,40. Le sfide tra le due nazionali regalano spesso tanta intensità ma pochi gol: normale quindi che l’Under, a 1,60, si faccia preferire all’Over, dato a 2,25. Le ultime tre sfide, nei 90 minuti regolari, sono tutte terminate sul risultato esatto di 1-1: il quarto consecutivo pagherebbe 7 volte la posta. Si parlava ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 11 giugno 2022) Quasi un anno dopo la finale degli Europei di Wembley, che vide gli Azzurri trionfare e diventare Campioni d’Europa,si ritrovano nuovamente di fronte per la terza giornata di. La nazionale dei Tre Leoni va a caccia di un doppio obiettivo: prendersi la rivincita sui ragazzi di Mancini e lasciare l’ultimo posto nel girone. Gli esperti Sisal vedono Kane e compagni largamente favoriti a 1,80 contro il 4,75 dell’mentre per il pareggio si scende fino a 3,40. Le sfide tra le due nazionali regalano spesso tanta intensità ma pochi gol: normale quindi che l’Under, a 1,60, si faccia preferire all’Over, dato a 2,25. Le ultime tre sfide, nei 90 minuti regolari, sono tutte terminate sul risultato esatto di 1-1: il quarto consecutivo pagherebbe 7 volte la posta. Si parlava ...

