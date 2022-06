Pubblicità

sole24ore : Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, sabato #11giugno. Il #venerdì nero: #inflazione Usa da record, #Borse… - Lucy_simplyLucy : RT @Soffotcka: Biden, dopo che sono stati pubblicati i dati sull'inflazione record a maggio (8,6% anno su anno), ha affermato che gli ameri… - claudio_chi : RT @AlbertoLela: - #Salvini torna anti-Ue per recuperare consenso: “La Ue vuole svendere l’Italia come fatto con la Grecia, la borsa oggi p… - a_lambardi : RT @Soffotcka: Biden, dopo che sono stati pubblicati i dati sull'inflazione record a maggio (8,6% anno su anno), ha affermato che gli ameri… - ilpiucompleto1 : RT @ErmannoKilgore: Inflazione record in Usa, crolli a catena in Borsa. Franco: «Cautela sui tassi» Com’è quella delle sanzioni a #Putin?… -

ilmessaggero.it

La mossa mira a riportare l'intorno al 2 per cento , contro ildell' 8 per cento nell'Eurozona a maggio. L'idea è che un basso costo del denaro spinge le persone a farlo circolare ...di Claudia Marin ROMA La svolta della Bce, per quanto attesa, ora che è diventata realtà si abbatte come un uragano, moltiplicato dalnegativo dell'Usa a quota 8,6%, su tutta la filiera dei mercati finanziari, dalla Borsa (con il tonfo di Milano a meno 5,17%) allo spread (a quota 225), ai titoli di Stato, dai mutui ... Inflazione record in Usa, crolli a catena in Borsa. Franco: «Cautela sui tassi» Ieri è stata una brutta giornata per i mercati, ma in particolare per la Borsa italiana. Il nostro Paese ha una situazione particolare per gli investitori ...I timori sull’inflazione e la bussola oscillante delle banche centrali tra la fretta di fermare la catena prezzi-salari e il rischio di tagliare le gambe alla crescita. C’è un po’ tutto questo dietro ...