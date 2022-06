Il “codice segreto” che indica le case da rapinare? Una leggenda metropolitana (Di sabato 11 giugno 2022) Circola una voce vecchia quanto i social network, anzi, di più: quella secondo cui i ladri si avvalgono di alcuni codici segreti per marchiare le abitazioni e decidere quelle più facili in cui commettere un furto. Di solito la teoria circola insieme a vere e proprie liste di simil-geroglifici, condivisi da chi ha la convinzione di aver smascherato il linguaggio segreto dei malfattori. Ma questa storia non ci convince: ecco perché. Leggi anche: Circolano diverse immagini che sostengono di raffigurare un alfabeto segreto Si afferma che i segni verrebbero usati dai ladri per comunicare tra loro e marchiare le case appetibili per una rapina In realtà la leggenda circola da anni, ma non è mai stata dimostrata la sua validità. Anzi, le prove e la logica inducono a bollarla come una fake news Analisi Un triangolo ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Circola una voce vecchia quanto i social network, anzi, di più: quella secondo cui i ladri si avvalgono di alcuni codici segreti per marchiare le abitazioni e decidere quelle più facili in cui commettere un furto. Di solito la teoria circola insieme a vere e proprie liste di simil-geroglifici, condivisi da chi ha la convinzione di aver smascherato il linguaggiodei malfattori. Ma questa storia non ci convince: ecco perché. Leggi anche: Circolano diverse immagini che sostengono di raffigurare un alfabetoSi afferma che i segni verrebbero usati dai ladri per comunicare tra loro e marchiare leappetibili per una rapina In realtà lacircola da anni, ma non è mai stata dimostrata la sua validità. Anzi, le prove e la logica inducono a bollarla come una fake news Analisi Un triangolo ...

