F1 | la Mercedes continua ad annaspare Distacco enorme da Leclerc in qualifica e il problema atavico del porpoising

Mercedes ci prova, ma non basta. La casa di Stoccarda continua a pagare dazio rispetto ai diretti avversari che in tutte le condizioni appaiono imbattibili, una tendenza che continua senza sosta sin dal primo evento dell'anno in Bahrain. Le qualifiche del Gran Premio dell'Azerbaijan hanno visto arrancare i britannici George Russell e Lewis Hamilton, rispettivamente in quinta ed in settima piazza al termine di una Q3 che ha incoronato la Rossa del monegasco Charles Leclerc davanti alla Red Bull del messicano Sergio Perez. Il gap è pesante tra le monoposto teutoniche ed il resto della classifica generale. Stiamo parlando infatti di un secondo tra Russell e Leclerc, un margine difficile da colmare in gara nell'atipico tracciato di Baku in cui è facile fare la differenza nonostante un rettilineo infinito

