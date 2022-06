F1, Fernando Alonso: “Ci sono mancati 3-4 decimi. In gara servirà concentrazione e gestire bene i momenti” (Di sabato 11 giugno 2022) Non ha troppi motivi per sorridere Fernando Alonso al termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il portacolori del team Alpine non è andato oltre la decima posizione con un distacco di 1.814 dalla pole position centrata da Charles Leclerc e, magra consolazione, domani partirà davanti al compagno di scuderia Esteban Ocon, solamente 13° in griglia. “Diciamo che ho vissuto un mix di sensazioni – spiega a Marca – perché ieri nelle prove libere andavamo abbastanza veloci e ci aspettavamo un po’ di più di oggi ma siamo solamente 10° e 13°. Un po’ della realtà che ritroviamo il sabato quando perdere competitività”. L’asturiano prosegue nella sua analisi: “In generale sono contento del crono in sé perché i giri che ho realizzato ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Non ha troppi motivi per sorridereal termine delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato cittadino di Baku, infatti, il portacolori del team Alpine non è andato oltre la decima posizione con un distacco di 1.814 dalla pole position centrata da Charles Leclerc e, magra consolazione, domani partirà davanti al compagno di scuderia Esteban Ocon, solamente 13° in griglia. “Diciamo che ho vissuto un mix di sensazioni – spiega a Marca – perché ieri nelle prove libere andavamo abbastanza veloci e ci aspettavamo un po’ di più di oggi ma siamo solamente 10° e 13°. Un po’ della realtà che ritroviamo il sabato quando perdere competitività”. L’asturiano prosegue nella sua analisi: “In generalecontento del crono in sé perché i giri che ho realizzato ...

