Due turisti soccorsi per cadute su sentieri a Malborghetto e Taipana (Di sabato 11 giugno 2022) Le stazioni del Soccorso Alpino di Cave del Predil e Udine sono intervenute assieme all'elisoccorso regionale per soccorrere due escursionisti infortunatisi rispettivamente a Malborghetto e a Taipana.A Malborghetto-Valbruna un escursionista di Abano Terme del 1969 si è procurato una fortissima distorsione ad un arto inferiore nella tarda mattinata scivolando in un tratto di cresta nell'area del Monte Due Pizzi, nelle Alpi Giulie. L'uomo ha chiamato il Nue112 e attraverso il centro di polizia internazionale di Thörl Maglern è stata attivata la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e l'elisoccorso regionale, che ha di fatto effettuato il recupero con il verricello. L'uomo era da solo ed era un escursionista preparato, allenato e attrezzato, ma è scivolato su un tratto ricoperto di sassi mobili cadendo male. Attivata anche la ...

