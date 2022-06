Cristiano Ronaldo, giudice rigetta la causa per stupro (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – La causa per stupro, intentata contro Cristiano Ronaldo, è stata rigettata da un giudice del tribunale di Las Vegas. Lo riportano i media statunitensi. La causa contro l’attaccante del Manchester United era stata avviata nel 2009 da una donna del Nevada che aveva accusato il giocatore portoghese di averla stuprata. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti, Jennifer Dorsey, ha respinto la causa presentata da Kathryn Mayorga nei confronti di Cristiano Ronaldo per un presunto stupro, risalente al 2009 e sul quale il portoghese nel 2010 aveva raggiunto con la donna un accordo economico di riservatezza di 300mila euro. Secondo i media statunitensi, la ... Leggi su italiasera (Di sabato 11 giugno 2022) (Adnkronos) – Laper, intentata contro, è statata da undel tribunale di Las Vegas. Lo riportano i media statunitensi. Lacontro l’attaccante del Manchester United era stata avviata nel 2009 da una donna del Nevada che aveva accusato il giocatore portoghese di averla stuprata. Ildistrettuale degli Stati Uniti, Jennifer Dorsey, ha respinto lapresentata da Kathryn Mayorga nei confronti diper un presunto, risalente al 2009 e sul quale il portoghese nel 2010 aveva raggiunto con la donna un accordo economico di riservatezza di 300mila euro. Secondo i media statunitensi, la ...

