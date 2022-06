CorSport: la Roma tratta con Mertens, ma non intende offrire più di 2 milioni più bonus (Di sabato 11 giugno 2022) La Roma tratta con Dries Mertens, scrive il Corriere dello Sport. Mourinho sarebbe felice di avere un giocatore esperto e il belga fa al caso suo. Ma non c’è accordo sulle cifre. “Mertens, classe ’87, ha la qualità e l’esperienza per completare la squadra d’assalto. Ed è stato il suo staff a lanciare messaggi di gradimento a Trigoria, ricevendo una buona accoglienza. Ora però bisogna intendersi sulle cifre: al Napoli, Mertens ha chiesto un anno di contratto a 2,4 milioni più bonus più 1,6 milioni di premio alla firma, più 800.000 euro da girare agli agenti”. A queste cifre il Napoli non intende avvicinarsi e nemmeno la Roma, scrive il quotidiano sportivo. “Ma i Friedkin, con il sostegno di Mourinho, ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 giugno 2022) Lacon Dries, scrive il Corriere dello Sport. Mourinho sarebbe felice di avere un giocatore esperto e il belga fa al caso suo. Ma non c’è accordo sulle cifre. “, classe ’87, ha la qualità e l’esperienza per completare la squadra d’assalto. Ed è stato il suo staff a lanciare messaggi di gradimento a Trigoria, ricevendo una buona accoglienza. Ora però bisognarsi sulle cifre: al Napoli,ha chiesto un anno di contratto a 2,4piùpiù 1,6di premio alla firma, più 800.000 euro da girare agli agenti”. A queste cifre il Napoli nonavvicinarsi e nemmeno la, scrive il quotidiano sportivo. “Ma i Friedkin, con il sostegno di Mourinho, ...

