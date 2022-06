Claudio Baglioni contro Striscia la notizia: sequestrato il libro che accusa l’artista di plagio (Di sabato 11 giugno 2022) Il libro “Tutti poeti con Claudio Baglioni” è stato sequestrato dal Gip di Monza Gianluca Tenchio e non è più scaricabile dal sito di Striscia La notizia. Il cantautore ha querelato per diffamazione la trasmissione di Canale 5. E su richiesta dei suoi avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci ha disposto che l’ebook non sia più downloadabile. Il libro, secondo il Gip, è riconducibile ad Antonio Ricci, che negli anni ha dimostrato «avversione» nei confronti di Baglioni. Con lui, racconta oggi il Corriere della Sera, sono indagati i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e il Mago Casanova alias Antonio Montanari. Tutti e tre per le affermazioni nei confronti dell’artista. Ma cosa c’era nel libro ... Leggi su open.online (Di sabato 11 giugno 2022) Il“Tutti poeti con” è statodal Gip di Monza Gianluca Tenchio e non è più scaricabile dal sito diLa. Il cantautore ha querelato per diffamazione la trasmissione di Canale 5. E su richiesta dei suoi avvocati Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci ha disposto che l’ebook non sia più downloadabile. Il, secondo il Gip, è riconducibile ad Antonio Ricci, che negli anni ha dimostrato «avversione» nei confronti di. Con lui, racconta oggi il Corriere della Sera, sono indagati i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e il Mago Casanova alias Antonio Montanari. Tutti e tre per le affermazioni nei confronti del. Ma cosa c’era nel...

