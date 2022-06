(Di sabato 11 giugno 2022) La coppia indiana si è messa are per le strade per tentare di mettere insieme 50mila rupie, pretese da un dipendente della clinica

Spesso operatori sanitari disonesti, approfittano delle persone meno abbienti etangenti ... così sono stati costretti a chiedere l'. Il video dei due che passano per le strade del ...Il risultato è che ora sono comparsi ragazzi africani chein cambio di un'indicazione di parcheggio. Lungi dal voler speculare su chi non ha avuto altra scelta che fuggire dal ... Chiedono l'elemosina per riavere dall'ospedale il corpo del figlio Costretti a chiedere l'elemosina per avere il cadavere del figlio morto in ospedale. Una coppia ha chiesto agli abitanti del loro villaggio di aiutarli nella raccolta di 50.000 ...Una coppia indiana ha iniziato a chiedere l’elemosina in strada per pagare un infermiere del Sadar Hospital e riavere la salma del figlio morto ...