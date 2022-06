C’è una correlazione tra inquinamento e obesità? (Di sabato 11 giugno 2022) Se crediamo che quello che succede al Pianeta non abbia conseguenze dirette sul nostro corpo, ci sbagliamo di grosso. Se crediamo che quello che succede al Pianeta abbia conseguenze solo per quelle popolazioni che vivono nei Paesi in via di sviluppo, continuiamo a sbagliarci di grosso. La correlazione tra salute dell’ambiente e salute umana è qualcosa che investe tutti, e in tutte le parti del globo. Talvolta, anche in modi inaspettati. Sotto questo aspetto, c’è un dato che crea particolare vivacità nel dibattito scientifico internazionale: 2 miliardi di adulti e 40 milioni di bambini sotto i cinque anni, nel mondo, sono obesi o in sovrappeso. Questo significa che la quantità di persone con problemi di peso è triplicata rispetto al 1975. Sempre più studi starebbero avanzando l’ipotesi che tra le cause di questo aumento possano anche esserci fattori quali ... Leggi su linkiesta (Di sabato 11 giugno 2022) Se crediamo che quello che succede al Pianeta non abbia conseguenze dirette sul nostro corpo, ci sbagliamo di grosso. Se crediamo che quello che succede al Pianeta abbia conseguenze solo per quelle popolazioni che vivono nei Paesi in via di sviluppo, continuiamo a sbagliarci di grosso. Latra salute dell’ambiente e salute umana è qualcosa che investe tutti, e in tutte le parti del globo. Talvolta, anche in modi inaspettati. Sotto questo aspetto, c’è un dato che crea particolare vivacità nel dibattito scientifico internazionale: 2 miliardi di adulti e 40 milioni di bambini sotto i cinque anni, nel mondo, sono obesi o in sovrappeso. Questo significa che la quantità di persone con problemi di peso è triplicata rispetto al 1975. Sempre più studi starebbero avanzando l’ipotesi che tra le cause di questo aumento possano anche esserci fattori quali ...

Pubblicità

Paolo_Bargiggia : La vergogna di @DAZN_IT che ha offerto un servizio tecnicamente pessimo tutto l'anno, per non parlare poi dei conte… - Pinokabras : Con #FrancescaDonato a Palermo una chiusura della campagna elettorale molto intensa e in un bel clima di festa popo… - pbersani : C’è in giro una destra che pretende di giurare sulla costituzione antifascista e non festeggiare il 25 aprile. Atte… - ClodiaMM : @MarioBarberini3 @wArtesian @markorusso69 @jacopo_iacoboni Gli ucraini hanno scelto di essere una nazione separata… - Mauro242537875 : RT @VivoLibera: I Tarantini accolgono Giuseppe Conte a suon di urla e sputazzi: 'Traditore' 'Criminale' 'Venduto' C'era una volta un avvoc… -