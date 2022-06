Alessandro Cattelan, la notizia che aspettava da tempo è finalmente arrivata (Di sabato 11 giugno 2022) È finalmente arrivata la notizia che Alessandro Cattelan aspettava da tempo: i suoi fan sono impazziti di gioia, cos’è successo. Dopo Stefano De Martino, che prossimamente vedremo in tv con uno show del tutto inedito, la Rai sembrerebbe aver puntato su un altro amatissimo volto. Stiamo parlando proprio di Alessandro Cattelan. È stato uno dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 11 giugno 2022) Èlacheda: i suoi fan sono impazziti di gioia, cos’è successo. Dopo Stefano De Martino, che prossimamente vedremo in tv con uno show del tutto inedito, la Rai sembrerebbe aver puntato su un altro amatissimo volto. Stiamo parlando proprio di. È stato uno dei L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

nosmeowmeow : RAGAZZI PER FAVORE PERCHÈ NESSUNO PARLA DI TUTTO CIÒ TANANAI E ALESSANDRO CATTELAN - infoitcultura : “Alessandro Cattelan pronto per la seconda serata di Rai2 a partire da settembre” - infoitcultura : Alessandro Cattelan riparte da Rai Due, cosa farà: torna EPCC? Il gossip - infoitcultura : Alessandro Cattelan: nuovo programma in vista - infoitcultura : Alessandro Cattelan potrebbe sbarcare su Rai 2: un altro EPCC? -