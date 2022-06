Zidane spaventa la Juventus? Pronto lo scippo del secolo: “Non è possibile” (Di venerdì 10 giugno 2022) La Juventus rischia di veder sfumare una trattativa di mercato? Zidane potrebbe portare a termine uno scippo in piena regola. Nel mercato estivo, la Juventus deve per forza di cose portare alla corte di Allegri un centrocampista; in mezzo al campo, infatti, i bianconeri hanno mostrato più di qualche problema nella stagione passata tra infortuni e prestazioni al di sotto delle aspettative per quanto riguarda alcuni singoli. Ecco perché la dirigenza vuole intervenire sul mercato e fare un colpo groppo, un giocatore che possa cambiare completamente le prospettive stagionali. Il nome principale è quello di Pogba ma attenzione a Zidane; l’ex tecnico del Real Madrid, infatti, potrebbe portare a termine lo scippo del secolo. LaPresseTra i profili ricercati dalla ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 10 giugno 2022) Larischia di veder sfumare una trattativa di mercato?potrebbe portare a termine unoin piena regola. Nel mercato estivo, ladeve per forza di cose portare alla corte di Allegri un centrocampista; in mezzo al campo, infatti, i bianconeri hanno mostrato più di qualche problema nella stagione passata tra infortuni e prestazioni al di sotto delle aspettative per quanto riguarda alcuni singoli. Ecco perché la dirigenza vuole intervenire sul mercato e fare un colpo groppo, un giocatore che possa cambiare completamente le prospettive stagionali. Il nome principale è quello di Pogba ma attenzione a; l’ex tecnico del Real Madrid, infatti, potrebbe portare a termine lodel. LaPresseTra i profili ricercati dalla ...

