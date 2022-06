Vino | Frescobaldi & Gorgona | 10ma vendemmia per l' etichetta prodotta con i detenuti

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu. (Labitalia) - Decima, un percorso che ha insegnato che ‘si può fare!', ogni anno l'attesa è grande per scoprire e degustare a giugno il Cru dell'ottava Tenuta, nato sull'ultima isola carcere in Italia istituita nel 1869. Vermentino e Ansonica che dalla2012 viene prodotto insieme aidella colonia penale che in cambio chiedono il sogno di un'altra possibilità per riavvolgere il nastro della propria vita: imparare un mestiere, passare il tempo in modo proficuo, credere nel domani. “Da un decennio - afferma Lamberto, presidente della Marchesi- abbiamo l'opportunità unica di vivere quest'isola straordinaria. Questo progetto ci rende ogni anno più orgogliosi, e siamo arrivati alla decima annata, qui a ...