Vega C, ecco la data per il lancio del vettore made in Italy (Di venerdì 10 giugno 2022) Arriva l'ufficialità, il vettore Vega C effettuerà il suo primo lancio il prossimo 7 luglio. A comunicarlo l'Agenzia spaziale europea, spiegando che il vettore nuova generazione decollerà dalla base spaziale europea di Kourou, nella Guyana francese, il 7 luglio alle 13:13 ora italiana. Il Vega C è il nuovo lanciatore europeo, un razzo a corpo unico alto circa 35 metri e con una massa al decollo di 210 tonnellate, progettato per essere in grado di posizionare oltre duemila chili di carico in un'orbita polare di riferimento di settecento chilometri. Il carico utile della missione inaugurale, denominata VV21, è composto da Lares-2, una missione scientifica dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) mentre altri 6 cube-sat, costruiti da università e istituti di ricerca europei, saranno orbitati come carichi ...

