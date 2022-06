Ultime Notizie – Il piano 2025 di Bper, utile di 800 mln e dividendi per 1 mld (Di venerdì 10 giugno 2022) Bper punta a un utile netto di 640 milioni di euro nel 2024 e di circa 800 milioni nel 2025 e proventi operativi netti di 4,3 miliardi nel 2024 e di 4,37 miliardi nell’anno successivo. Il gruppo bancario svela il nuovo piano industriale al 2025, che prevede la distribuzione di un monte dividendi di almeno un miliardo di euro, mantenendo una posizione di capitale elevata. I pilastri della strategia del gruppo modenese per i prossimi quattro anni prevede una semplificazione del modello operativo, la dismissione selettiva degli asset non strategici e il ridimensionamento della rete di filiali. Il piano, commenta l’amministratore delegato di Bper, Piero Luigi Montani, “delinea una nuova fase di sviluppo del Gruppo Bper con ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022)punta a unnetto di 640 milioni di euro nel 2024 e di circa 800 milioni nele proventi operativi netti di 4,3 miliardi nel 2024 e di 4,37 miliardi nell’anno successivo. Il gruppo bancario svela il nuovoindustriale al, che prevede la distribuzione di un montedi almeno un miliardo di euro, mantenendo una posizione di capitale elevata. I pilastri della strategia del gruppo modenese per i prossimi quattro anni prevede una semplificazione del modello operativo, la dismissione selettiva degli asset non strategici e il ridimensionamento della rete di filiali. Il, commenta l’amministratore delegato di, Piero Luigi Montani, “delinea una nuova fase di sviluppo del Gruppocon ...

