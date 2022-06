Pubblicità

GoalItalia : Dura solo 6 mesi l'esperienza di Vanoli allo Spartak Mosca ??? - DiMarzio : .@fcsm_eng I Ufficiale la separazione fra #SpartakMosca e Paolo #Vanoli - sportli26181512 : Spartak Mosca, UFFICIALE: Abascal è il nuovo allenatore: Guillermo Abascal è il nuovo allenatore dello Spartak Mosc… - Ticinonline : Ticino-Italia-Grecia-Basilea… e ora Mosca #guillermoabascal #spartakmosca - ParmaLiveTweet : Ex - Vanoli lascia lo Spartak Mosca: aveva appena vinto la Coppa di Russia -

E' finita prima del previsto l'avventura allodel tecnico Paolo Vanoli. Risoluzione consensuale per l'allenatore che torna in Italia insieme ai suoi assistenti. Tutti lasciano il club della capitale e l'addio di Vanoli è stato ...Paolo Vanoli si è dimesso da allenatore dello. Lo riferisce .l'ufficio stampa del club. Anche gli assistenti di Vanoli si sono dimessi. Secondo il club, l'allenatore ha preso la decisione a causa di una serie di motivi che non ...Guillermo Abascal lascia Basilea alla volta di Mosca per andare ad allenare lo Spartak. Il tecnico andaluso, che aveva diretto i rossoblù a interim negli ultimi tre mesi dell’ultima stagione, ha chies ...MOSCA - La nuova tappa del suo personalissimo “giro” vedrà Guillermo Abascal allenare a Mosca. Il 33enne tecnico spagnolo si è infatti accordato con lo Spartak, che nella prossima stagione guiderà nel ...