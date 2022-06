Sondaggi Euromedia | più di un italiano su due contrario all’invio di armi a Kiev

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 10 giugno 2022) Il 21 giugno Mario Draghi tornerà in parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di fine mese. Il rischio di un incidente parlamentare con M5S e Lega tra i sabotatori indiziati non è ancora del tutto sminato. Va però sottolineato che le posizioni critiche di Conte e Salvini sull’invio dida parte del nostro Paese all’Ucraina coincide con lo stato d’animo della maggioranza degli italiani. Secondo iper Porta a Porta infatti, il 51,5% dice di esseredi missili , cingolati, artiglieria pesante a(favorevole il 38,2%). Tra coloro che dicono di no il 70,7% non cambierebbe idea nemmeno se senza leitaliane e occidentali l’Ucraina soccombesse in poco tempo all’invasione russa. Questo nonostante il ...