Se il clima non cambia ci mancherà anche il peperoncino (Di venerdì 10 giugno 2022) L'iconica salsa al peperoncino con il gallo sulla bottiglia, una vera bandiera americana del gusto, potrebbe presto mancare dagli scaffali dei generi alimentari. Huy Fong Foods Inc., l'azienda californiana di Irwindale che produce la sriracha, ha sospeso la produzione della salsa, insieme alle sue salse all'aglio e sambal oelek, a causa della carenza di peperoncino. La sua salsa più celebre, ricavata da peperoncini maturati al sole poi frullati in una crema liscia e poi venduta in una comoda bottiglia da spremere facilmente ha i giorni contati. La società ha affermato che sta vivendo una "grave carenza di peperoncino" a causa delle condizioni meteorologiche in cui vengono coltivati questi piccanti frutti. Huy Fong ha comunicato ai suoi consumatori in una lettera condivisa sul web che i suoi peperoncini provengono dal Messico, che ...

