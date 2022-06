Roma, ragazza di 19 anni scompare di casa e viene ritrovata in un fossato nella boscaglia (Di venerdì 10 giugno 2022) Momenti di panico. Che con il passare del tempo aumentavano sempre di più. L’allarme è partito alle 21:30, quando i genitori, disperati, hanno chiamato il 112 per denunciare la scomparsa di una ragazza di 19 anni da Grottarossa, a Roma Nord. Poco dopo però, un altro allarme. Questa volta dalla ragazza che, in lacrime, ha chiamato la nonna: ‘Nonna ti prego aiutami sono caduta in un fosso nella boscaglia, sono sola non so come uscire’. Leggi anche: Roma, ferragosto in ‘famiglia’: la banda di parenti assalta la villa vuota, incastrati dalle telecamere La vicenda La nonna ha chiamato immediatamente la polizia. Ha cercato poi di rimettersi in contatto con la nipote ma niente. Nessuna risposta. Il telefono non squillava neanche. Purtroppo, il telefono della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Momenti di panico. Che con il passare del tempo aumentavano sempre di più. L’allarme è partito alle 21:30, quando i genitori, disperati, hanno chiamato il 112 per denunciare la scomparsa di unadi 19da Grottarossa, aNord. Poco dopo però, un altro allarme. Questa volta dallache, in lacrime, ha chiamato la nonna: ‘Nonna ti prego aiutami sono caduta in un fosso, sono sola non so come uscire’. Leggi anche:, ferragosto in ‘famiglia’: la banda di parenti assalta la villa vuota, incastrati dalle telecamere La vicenda La nonna ha chiamato immediatamente la polizia. Ha cercato poi di rimettersi in contatto con la nipote ma niente. Nessuna risposta. Il telefono non squillava neanche. Purtroppo, il telefono della ...

