Peaky Blinders | i migliori episodi secondo i fan

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 10 giugno 2022)è una delle serie di maggior successo del nuovo millennio, i fan si sono appassionati alla storia di Tommy Shelby fin dall'inizio e l'ossessione non si è mai fermata. Ora la serie si conclude (la stagione 6 è su Netflix da venerdì 10 giugno), ma c'è ancora un film in arrivo e si vocifera di uno spin-off su alcuni dei suoi personaggi, quindi resta ancora molto da raccontare sui Shelby. La serie, creata da Steven Knight, segue Tommy Shelby (Cillian Murphy), a capo di una famiglia criminale nell'Inghilterra reduce dalla Prima Guerra Mondiale. I Shelby controllano il mondo degli affari illegali nell'area di Birmingham e si scontrano costantemente con la polizia (che cerca di fermarli senza molto successo). Si riconoscono per il fatto di essere sempre ben vestiti e di indossare speciali berretti in cui nascondono armi da ...