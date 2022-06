Mattia Santori colpisce ancora | il saggio pedagogo delle canne e le priorità dell’ex sardina

(Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu –è una sorpresa continua. Un’assurda miniera di follia, così divertente che viene quasi di ringraziarlo. Sorge forte il sospetto che il nostro eroe lo faccia apposta, tra stadi di frisbee, cani ed oche e l’elogio dello sballo, come in questo caso, riportato anche dal Secolo d’Italia. Ma va bene così. Perché abbiamo bisogno di divertirci., lee la pedagogia dello sballoè l’idolofolle che vogliono la legalizzazione della cannabis, ma questa forse non è nemmeno chissà quale notizia. Il modo più spassoso è quello che l’exusa per contestare la contrarietà alla legalizzazione, identificandola, da buona scuola sardinesca, come “il sistema”. E infatti è proprio ...

Pubblicità

IlPrimatoN : Il ritorno del nostro eroe ?? @StelioFergola - Noiconsalvini : MATTIA SANTORI E IL LIBRO «MAMMA MI FACCIO LE CANNE»: «GENITORI E FIGLI PARLATE DI CANNABIS» - LegaSalvini : MATTIA SANTORI E IL LIBRO «MAMMA MI FACCIO LE CANNE»: «GENITORI E FIGLI PARLATE DI CANNABIS» - Sanson538 : Le polemiche contro Santori che a Bologna presenta il libro “Mamma, mi faccio le canne” - TonusAldo : RT @LegaSalvini: ++ ??????? MATTIA SANTORI E IL LIBRO “MAMMA MI FACCIO LE CANNE” ++ Il portavoce delle Sardine e consigliere comunale del Pd… -

Bene, ora,, l'uomo che ha fondato un movimento per silenziare la campagna elettorale del centrodestra - unico caso nelle democrazie occidentali - che ha tentato, senza riuscirci, di ..., dalle oche alle canne/ "Proibizionismo ha fallito, apriamo dibattito" L'approccio dilemmatico all'uso della cannabis non riguarda certamente il suo impiego terapeutico. In Italia l'...“Sarebbe un errore non interrogarsi”: il sindaco di Bologna Matteo Lepore mette a tacere le polemiche scaturite dalla decisione di alcuni consiglieri della sua maggioranza, tra cui l’ex Sardina Mattia ...Al via gli esami 2022. Si comincia con la piccola maturità delle medie e, dal 22 giugno, sarà la volta della maturità delle superiori. Come sempre “la ...