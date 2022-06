Mancano i caccia? La pattuglia acrobatica ucraina prende le armi (Di venerdì 10 giugno 2022) In un breve video comparso sui social network viene mostrato un caccia MiG-29S (o Fulcrum-C in codice Nato) con una vistosa livrea che ricorda molto da vicino quella della pattuglia acrobatica nazionale di Kiev, gli “Ukrainian Falcons”, armato di missili aria-aria R-27R (o AA-10 Alamo) ed R-73 (o AA-11 Archer). Gli “Ukrainian Falcons” sono stati InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 10 giugno 2022) In un breve video comparso sui social network viene mostrato unMiG-29S (o Fulcrum-C in codice Nato) con una vistosa livrea che ricorda molto da vicino quella dellanazionale di Kiev, gli “Ukrainian Falcons”, armato di missili aria-aria R-27R (o AA-10 Alamo) ed R-73 (o AA-11 Archer). Gli “Ukrainian Falcons” sono stati InsideOver.

Advertising

infoitinterno : Sanità in Lombardia, mancano mille medici di famiglia: la Regione apre la caccia ai giovani in tutta Italia - rep_milano : Sanità in Lombardia, mancano mille medici di famiglia: la Regione apre la caccia ai giovani in tutta Italia - liumonti : Ci sono trattative che in realtà non “iniziano” perché mancano margini economici e volontà comune (vedi De Laurenti… - DantRoby : @twssofia Per carità, ci mancano i morti di fama a caccia di visibilità! - huddlemag : Mancano tre giornate al termine della regular season della USFL e continua la caccia ad un posto nei playoff. Il pr… -