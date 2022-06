“Mahmood ha completamente stonato ‘Brividi’ stasera, dategli una pastiglia per la gola”. Fan scatenati per la sua performance all’evento di Radio Zeta (Di venerdì 10 giugno 2022) “Mahmood ha completamente stonato ‘Brividi’ stasera, dategli una pastiglia per la gola“, “E’ ubriaco?”, “Comunque dopo Sanremo dev’essere successo qualcosa“. Si sono scatenati i commenti su Twitter dopo l’esibizione di Mahmood sul palco dell’evento musicale di Radio Zeta. Il cantante, amatissimo dal pubblico, si è esibito con alcuni dei suoi successi e poi, in coppia con Blanco, ha cantato “Brividi“, il brano che ha consegnato loro la vittoria al Festival di Sanremo: forse per l’emozione, forse per problemi tecnici o più semplicemente perché una serata “storta” capita a tutti, fatto sta che la sua performance non è stata delle migliori. Si sono infatti avvertiti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) “haunaper la“, “E’ ubriaco?”, “Comunque dopo Sanremo dev’essere successo qualcosa“. Si sonoi commenti su Twitter dopo l’esibizione disul palco dell’evento musicale di. Il cantante, amatissimo dal pubblico, si è esibito con alcuni dei suoi successi e poi, in coppia con Blanco, ha cantato “Brividi“, il brano che ha consegnato loro la vittoria al Festival di Sanremo: forse per l’emozione, forse per problemi tecnici o più semplicemente perché una serata “storta” capita a tutti, fatto sta che la suanon è stata delle migliori. Si sono infatti avvertiti ...

iramasalvami : mahmood ha completamente stonato in brividi stasera #Mahmood #radiozetaFHL22 - likepalms : @bonacomerpanee da mahmood completamente inaspettate - anodeforcruelty : Mahmood è completamente andato come me dice il cazzo che gli pare parla a vanvera io gli voglio bene #radiozetaFHL22 - aldp__ : Il livello completamente superiore di Mahmood rispetto a tutti gli altri.....che artista ?? - Wisteria0303 : @Riccard17451084 @totallyfictive Secondo me conta, ma conta anche il genere che uno fa. È chiaro che a un concerto… -