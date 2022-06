Lucca, mistero ad alta quota: elicottero disperso tra Emilia e Toscana. Le ricerche (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu – elicottero disperso tra Emilia e Toscana. Un fatto dai toni misteriosi che sta tenendo banco da ieri sera, come riporta l’Ansa. elicottero disperso: la dinamica della scomparsa Il velivolo era decollato ieri mattina alle 10 dall’aeroporto di Lucca e sarebbe dovuto arrivare a destinazione alle 10.30. All’improvviso, è sparito dai radar e non c’è n’è più traccia. Secondo quanto emerso, a bordo ci sono sette persone, sei stranieri (quattro turchi e un libanese, tutti imprenditori) con il pilota italiano. L’elicottero si dirigeva a Castelminio di Resana, in provincia di Treviso, secondo la Roto Cart, azienda di produzione di carta. La testimonianza della ditta è importante perché ricostruisce il tragitto che l’elicottero ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 10 giu –tra. Un fatto dai toni misteriosi che sta tenendo banco da ieri sera, come riporta l’Ansa.: la dinamica della scomparsa Il velivolo era decollato ieri mattina alle 10 dall’aeroporto die sarebbe dovuto arrivare a destinazione alle 10.30. All’improvviso, è sparito dai radar e non c’è n’è più traccia. Secondo quanto emerso, a bordo ci sono sette persone, sei stranieri (quattro turchi e un libanese, tutti imprenditori) con il pilota italiano. L’si dirigeva a Castelminio di Resana, in provincia di Treviso, secondo la Roto Cart, azienda di produzione di carta. La testimonianza della ditta è importante perché ricostruisce il tragitto che l’...

IlPrimatoN : 'Non credo si sia schiantato, altrimenti avremmo ricevuto l'allarme'. Il velivolo sparito dai radar all'improvviso - infoitinterno : Lucca, mistero ad alta quota: scomparso un elicottero Agusta Koala, chi c'era a bordo - Libero_official : Scomparso un elicottero sull'Appennino tra #Modena e #Lucca: sono in corso le ricerche dei vigili del fuoco. A bord… - ElenaDeLuqa : MISTERO AD ALTA QUOTA - ELICOTTERO DISPERSO, RICERCHE IN CORSO SULL'APPENNINO TRA MODENA E LUCCA - ginosecco : @Marcellari77 Lucca poi è un mistero....osannato fino a dicembre poi il nulla.solo marketing degli agenti? -