LIVE F1, GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: Ferrari, devi crederci! Dalle 13.00 le prove libere a Baku (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP di Azerbaijan – Le cinque risposte del GP di Azerbaijan Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP di Azerbaijan, round del Mondiale 2022 di F1. Sul circuito cittadino di Baku le monoposto gireranno per trovare nel più breve tempo possibile il feeling in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. La Ferrari va a caccia di un riscatto dopo gli ultimi risultati a Barcellona e a Montecarlo al di sotto delle aspettative. La Rossa nei due appuntamenti citati non è riuscita a massimizzare la propria ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire lein tv/streaming – La presentazione del GP di– Le cinque risposte del GP diBuongiorno e bentrovati alladelledel GP di, round del Mondialedi F1. Sul circuito cittadino dile monoposto gireranno per trovare nel più breve tempo possibile il feeling in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Lava a caccia di un riscatto dopo gli ultimi risultati a Barcellona e a Montecarlo al di sotto delle aspettative. La Rossa nei due appuntamenti citati non è riuscita a massimizzare la propria ...

