È l'allarme lanciato dall', secondo la quale 'i servizi medici a Mariupol sono probabilmente già vicini al collasso: una grave epidemia di colera aggraverà ulteriormente la ..."L'accesso all'acqua potabile è inconsistente, mentre continuano le gravi interruzioni dei servizi telefonici e Internet", così l'nel suo bollettino quotidiano sulla situazione sanitaria e civile in Ucraina. A Kherson ci sarebbe un'emergenza per la carenza di farmaci, mentre a Mariupol si profilerebbe il ... L’intelligence britannica lancia l’allarme: a Mariupol c’è il rischio di una grave epidemia di colera "I servizi medici a Mariupol sono probabilmente già vicini al collasso: una grave epidemia di colera aggraverà ulteriormente la situazione".Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina-Russia, Kiev: 'Perdiamo in prima linea, dipendiamo dalle armi occidentali' ...