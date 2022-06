La Ue richiama ancora WhatsApp sull'aggiornamento dei termini di servizio (Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - WhatsApp deve informare in modo chiaro i consumatori sulle proprie politiche relative ai dati. E ha un mese di tempo per dimostrare alle autorità di protezione dei consumatori che le sue pratiche sono conformi al diritto comunitario. È questo in sintesi il contenuto del nuovo richiamo della Commissione UE alla piattaforma di messaggistica istantanea che fa capo a Meta. Secondo il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders “WhatsApp deve garantire che gli utenti comprendano ciò che stanno accettando e come i loro dati personali vengono utilizzati per scopi commerciali, in particolare per offrire servizi ai partner commerciali”. Dello stesso avviso anche l'Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) e la Rete europea delle autorità dei consumatori, secondo i quali WhatsApp non ha spiegato le sue ... Leggi su agi (Di venerdì 10 giugno 2022) AGI -deve informare in modo chiaro i consumatorie proprie politiche relative ai dati. E ha un mese di tempo per dimostrare alle autorità di protezione dei consumatori che le sue pratiche sono conformi al diritto comunitario. È questo in sintesi il contenuto del nuovo richiamo della Commissione UE alla piattaforma di messaggistica istantanea che fa capo a Meta. Secondo il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders “deve garantire che gli utenti comprendano ciò che stanno accettando e come i loro dati personali vengono utilizzati per scopi commerciali, in particolare per offrire servizi ai partner commerciali”. Dello stesso avviso anche l'Organizzazione europea dei consumatori (BEUC) e la Rete europea delle autorità dei consumatori, secondo i qualinon ha spiegato le sue ...

