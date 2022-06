Inter | Gagliardini può restare all'Inter

(Di venerdì 10 giugno 2022) Robertopuòall'. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra non sarebbe insensibile...

Pubblicità

it_inter : #Gagliardini vuole restare a Milano, la sua permanenza è probabile: al momento non sono arrivate offerte, il giocat… - LuigiBevilacq17 : RT @InterHubOff: ???? Con gli addii di Vidal e Vecino, Gagliardini sarà l'unico superstite tra i rincalzi nel reparto mediano dell'Inter: la… - news24_inter : #Gagliardini rimane ?? - c4lhanoglus : RT @InterHubOff: ???? Con gli addii di Vidal e Vecino, Gagliardini sarà l'unico superstite tra i rincalzi nel reparto mediano dell'Inter: la… - BiscioneFrance : RT @InterHubOff: ???? Con gli addii di Vidal e Vecino, Gagliardini sarà l'unico superstite tra i rincalzi nel reparto mediano dell'Inter: la… -

Affidabilitàè a contratto con l'per ancora un anno e nella stagione appena terminata ha macinato 785 minuti in 24 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Due gol e ...... Al di fuori dell'addio di Vidal , ormai certo, sono pochi i movimenti previsti dall'in mezzo ... Perinvece dovrebbe rimanere tutto tranquillo, con Inzaghi che lo vuole tenere, seppur ...Dopo l'addio di Vecino e con l'imminente partenza di Vidal, il 28enne di Bergamo sarà l'unico superstite tra i rincalzi nel reparto mediano dell'Inter: la sua volontà è di restare a Milano e il giocat ...Troppi per le casse dell’Inter che, però, in caso di uscita di Gagliardini, potrebbe provare l’affondo e regalare un centrocampista di sostanza ad Inzaghi Le sue performance gli hanno fatto guadagnare ...