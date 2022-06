Il rosso di Vespa Elettrica Red arriva nei concessionari

Pubblicità

PONTEDERA (PISA) - (Elettrica)Red, laElettrica vestita interamente diche nasce dalla partnership tra il Gruppo Piaggio e (Red), l'organizzazione no profit fondata da Bono e Bobby Shriver, sarà disponibile presso i dealer ...Per l'occasione,Elettrica abbandona la speciale finitura grigia che la contraddistingue dalla sua nascita per indossare un vestito completamente, perché rossa è la scocca in acciaio, ...Il Gruppo Piaggio torna a collaborare con l’organizzazione no profit di Bono e Bobby Shriver attraverso questo scooter completamente vestito di rosso ...Una Vespa elettrica e (RED) in supporto alla salute mondiale. Dopo i Modelli 946 e Primavera, ora anche la Vespa Elettrica abbraccia il colore dell'associazione fondata da Bono Vox e Bobby Schriver e ...