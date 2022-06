Il ciclone Lagarde travolge i mercati Borse in rosso e schizza lo spread

(Di venerdì 10 giugno 2022) Ireagiscono alla fine dell'era del denaro a costo zero. E lotorna a fare paura. Il giorno dopo l'annuncio della Bce - che porrà fine al suo programma di acquisti da luglio, quando procederà anche al primo rialzo dei tassi dopo 11 anni - volano i rendimenti obbligazionari dell'Eurozona. E in particolare quelli dell'Europa meridionale, particolarmente sotto pressione in quanto la Banca centrale europea non ha dato indicazioni sugli strumenti per contrastare la frammentazione del mercato. Il tasso del rendimento del Btp italiano è salito ai massimi dal 2018 al 3,78% mentre lo(il differenziale con gli analoghi titoli tedeschi) èto a 231 punti base, sfiorando il massimo dall'apice della pandemia nel 2020. Il differenziale è salito di 24 punti base questa settimana, il più grande balzo ...

