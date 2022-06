“Il 118 resta a Battipaglia Ad Olevano un poliambulatorio”

(Di venerdì 10 giugno 2022) di Luca Capacchione Dopo i rumors di ieri che avevano lasciato sgomenti i cittadini di, l’ASL di Salerno ha confermato, dopo essere stata interpellata dal consigliere regionale del Partito Socialista Italiano Andrea Volpe e a seguito di un lungo confronto, che il presidio cittadino del 118 non sarà trasferito. Non erano mancate le polemiche sui social dopo la pubblicazione della notizia, con un breve intervento anche della Sindaca Cecilia Francese che prometteva battaglia sulla questione. Nemmeno il tempo di discutere che l’Azienda Sanitaria Locale ha provveduto a smentire il tutto, confermando che ad, nella struttura indicata come possibile nuova casa del pronto intervento sanitario, nascerà invece unal servizio dei cittadini della città del Tusciano. Il Comune diha ...

