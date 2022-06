Hacker, Killnet e Cybersecurity: Italia in guerra? Cosa succede davvero (Di venerdì 10 giugno 2022) Su argomenti "cyber" bisognerebbe "interrogarci e darci tutti una calmata". Questa la provocazione dei massimi esperti informatici membri dell'Albo Nazionale Informatici Professionisti, di cui di seguito pubblichiamo una lettera-sfogo. Titoli allarmanti come "Assalto all'Agenzia per la cybersicurezza”, oppure “Gli Hacker attaccano e vengono respinti dopo 10 ore di battaglia", "l'Italia è il teatro di un combattimento...", "...sotto attacco da parte degli Hacker russi del collettivo Killnet" "...Hacker autonomi..." e via dicendo con altre pillole di affermazioni diversamente veritiere. L'impressione che se ne ricava ci conferma la solita impreparazione (probabilmente manipolata) di chi scrive, alla quale si aggiunge una più generale ondata russofoba che si trova a tutti i livelli, frutto di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Su argomenti "cyber" bisognerebbe "interrogarci e darci tutti una calmata". Questa la provocazione dei massimi esperti informatici membri dell'Albo Nazionale Informatici Professionisti, di cui di seguito pubblichiamo una lettera-sfogo. Titoli allarmanti come "Assalto all'Agenzia per la cybersicurezza”, oppure “Gliattaccano e vengono respinti dopo 10 ore di battaglia", "l'è il teatro di un combattimento...", "...sotto attacco da parte deglirussi del collettivo" "...autonomi..." e via dicendo con altre pillole di affermazioni diversamente veritiere. L'impressione che se ne ricava ci conferma la solita impreparazione (probabilmente manipolata) di chi scrive, alla quale si aggiunge una più generale ondata russofoba che si trova a tutti i livelli, frutto di un ...

