Guida agli eventi da non perdere questo weekend (Di venerdì 10 giugno 2022) Da «BikeUP» a «Lo Spirito del Pianeta», passando per gli appuntamenti di «Bergamo Pride» e quelli di «NXT Station». Senza dimenticare la «Busker Night» e le visite Guidate alla Buca del Corno. Ecco cosa fare dal 10 al 12 giugno Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 10 giugno 2022) Da «BikeUP» a «Lo Spirito del Pianeta», passando per gli appuntamenti di «Bergamo Pride» e quelli di «NXT Station». Senza dimenticare la «Busker Night» e le visitete alla Buca del Corno. Ecco cosa fare dal 10 al 12 giugno

Pubblicità

GiuncoIl : #Tuttoweekend in #Maremma: cosa fare nel fine settimana? La guida agli eventi in provincia di #Grosseto -… - venti4ore : #Tuttoweekend in Maremma: cosa fare nel fine settimana? La guida agli eventi in provincia di… - SiciliaReporter : Caltanissetta, guida sotto l’influenza di stupefacenti e si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dopo un inciden… - robertocosta_ge : RT @ParcoPortofino: Conoscere, ammirare, visitare! Conoscere: tante info da reperire come nella pubblicazione 'Guida agli uccelli del Parco… - AlfridaPeraj : RT @AleksL74: propensione (ogni mestiere ha le sue malattie professionali) ad accreditare sempre l'expertise scientifica come guida all'azi… -