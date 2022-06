Flamengo | UFFICIALE | esonerato Paulo Sousa

Pubblicità

Era nell'aria, divienesoltanto intorno alla mezzanotte italiana: Paulo Sousa non è più l'allenatore del, è stato esonerato dal club brasiliano dopo l'inizio negativo di campionato con il quattordicesimo ...... che lo scorso dicembre si è dimesso dalla guida del Benfica, ripartirà dalla Turchia:la ... e in Brasile, dove sulla panchina delha vinto campionato e Coppa Libertadores. - foto ... Flamengo, Paulo Sousa è a fine corsa. Si attende solo la comunicazione ufficiale dell'esonero Era nell’aria, diviene ufficiale soltanto intorno alla mezzanotte italiana: Paulo Sousa non è più l’allenatore del Flamengo, è stato esonerato dal club brasiliano dopo l’inizio negativo di campionato ...Un ex allenatore di Serie A sta attraversando un periodo molto complicato e nei prossimi giorni potrebbe anche essere esonerato ...