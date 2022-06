Fico: Costituzione è faro, impegno tutti per migliorare Paese (Di venerdì 10 giugno 2022) "Il dettato della Costituzione è il nostro faro. Ma per migliorare la vita politica e sociale del Paese è necessario l'impegno di tutti. Partecipare ai processi democratici e più in generale alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 10 giugno 2022) "Il dettato dellaè il nostro. Ma perla vita politica e sociale delè necessario l'di. Partecipare ai processi democratici e più in generale alla ...

Pubblicità

BeppeGiulietti : “Perché ce lo chiede l’Europa non vale per @Artventuno #Costituzione #inyercettazioni #tutelafonti #segreto… - Squalorosso1 : @Elena81353537 Questo conta il due di picche, era la foglia di fico per Putin, quando non poteva fare il presidente… - aletroiano63 : @LiaQuartapelle Francamente non ce ne sbatte un fico secco della Tunisia...In Italia avete buttato la Costituzione… - comunescandicci : “Legalità e Costituzione”, Il Presidente della Camera Roberto Fico in Auditorium venerdì 10.6 (10,30) con Spi Cgil… - LucianoQuaranta : RT @Montecitorio: La cerimonia di premiazione di 'Lezioni di #Costituzione', con i Presidenti @Roberto_Fico e @Pres_Casellati, sarà trasme… -