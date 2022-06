Denise Pipitone, l’accusa assurda durante il processo: “Cosa fece Piera Maggio” (Di venerdì 10 giugno 2022) Spunta un’accusa assurda pronunciata durante il processo per la scomparsa di Denise Pipitone. Riguarda Piera Maggio, madre della piccola scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo. La Maggio l’avrebbe tenuto nascosto ai giudici per alcuni giorni, poi alla fine avrebbe ceduto, raccontando tutta la verità. In questo articolo vi sveliamo di che Cosa si tratta. (Continua dopo la foto…) Il caso Denise Pipitone La scomparsa di Denise Pipitone è uno dei casi più lunghi nella storia giudiziaria italiana ed è anche uno dei più costosi. La Procura ha speso più di 30 milioni di euro per individuare i colpevoli. La bambina, invece, non è mai stata trovata. ... Leggi su tvzap (Di venerdì 10 giugno 2022) Spunta un’accusapronunciatailper la scomparsa di. Riguarda, madre della piccola scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo. Lal’avrebbe tenuto nascosto ai giudici per alcuni giorni, poi alla fine avrebbe ceduto, raccontando tutta la verità. In questo articolo vi sveliamo di chesi tratta. (Continua dopo la foto…) Il casoLa scomparsa diè uno dei casi più lunghi nella storia giudiziaria italiana ed è anche uno dei più costosi. La Procura ha speso più di 30 milioni di euro per individuare i colpevoli. La bambina, invece, non è mai stata trovata. ...

Pubblicità

puppy72 : @voce_neldeserto e' stato dato Molto piu spazio a Denise pipitone e chissa' Perche' Di Angela, quasi si sono dimenticati tutti - ispanico_ : Ogni volta che sento parlare di gatti e leoni mi torna in mente questa immagine e pirichello-denise pipitone che se… - carta6623 : @nvcleare E DOMENICA DA MARA VENIER CIOE CHI E MARA VENIER SIMONE GRIMALDI E ALESSANDRO DI STEFANO SE LO DICONO MI… - bb91687509 : RT @emanuelapatti: Lo sguardo della mamma di Angela Celentano è lo stesso sguardo della mamma di Denise Pipitone...Sono sguardi pieni di sp… - the_nise_ : RT @foxalessio: #CHILHAVISTO Misteri come quello di Denise Pipitone e Angela Celentano che non verranno mai spiegati non mi fanno dormire -