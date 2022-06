Cristiano Ronaldo alla Roma da Mourinho, ecco perché non è solo un sogno: le quote dei bookmakers sono un indizio (Di venerdì 10 giugno 2022) Impossibile. Quasi impossibile. Si può fare. Quello che all’inizio sembrava uno dei tanti sogni di calciomercato, giorno dopo giorno sta diventando un’ipotesi sempre più concreta, almeno secondo i bookmaker. In quota, riporta Agipronews, Cristiano Ronaldo alla Roma è diventato una pista concreta: fino a poche settimane fa l’arrivo di Cr7 alla corte di Josè Mourinho era offerto da Sisal a 66 volte la posta, poi l’offerta del clamoroso trasferimento è scesa nel giro di pochi giorni prima a 16 e, spinta dai rumors che continuano a rincorrersi, tagliata fino a 9 volte la posta. Un crollo – spinto anche dal volume massiccio di giocate – che alimenta l’entusiasmo di una piazza che, dopo la conquista della Conference League, sogna ora il ricongiungimento tra lo Special One e il fenomeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 giugno 2022) Impossibile. Quasi impossibile. Si può fare. Quello che all’inizio sembrava uno dei tanti sogni di calciomercato, giorno dopo giorno sta diventando un’ipotesi sempre più concreta, almeno secondo i bookmaker. In quota, riporta Agipronews,è diventato una pista concreta: fino a poche settimane fa l’arrivo di Cr7corte di Josèera offerto da Sisal a 66 volte la posta, poi l’offerta del clamoroso trasferimento è scesa nel giro di pochi giorni prima a 16 e, spinta dai rumors che continuano a rincorrersi, tagliata fino a 9 volte la posta. Un crollo – spinto anche dal volume massiccio di giocate – che alimenta l’entusiasmo di una piazza che, dopo la conquista della Conference League, sogna ora il ricongiungimento tra lo Special One e il fenomeno ...

Pubblicità

ChampionsLeague : Cristiano Ronaldo scored twice in the final, #OTD in 2017 ???? #UCLfinal | #UCL - Goal_India : Cristiano Ronaldo ?? Rocky Bhai #CR7 #KGF2 #KGFChapter2 - BrunoFO89 : @TNTSportsBR Ronaldo Lionel Cristiano Maradona Lampard Rivelino da Silva. - sostenibile_2 : RT @LAROMA24: Quote: Cristiano Ronaldo alla Roma possibilità più concreta. CR7 in giallorosso si gioca a 9 #AsRoma - fattoquotidiano : Cristiano Ronaldo alla Roma da Mourinho, ecco perché non è solo un sogno: le quote dei bookmakers sono un indizio -