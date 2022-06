Chiellini, affare fatto. La decisione è definitiva: “Entro fine mese…” (Di venerdì 10 giugno 2022) Giorgio Chiellini ha deciso il suo futuro. L’affare è oramai concluso e la sua decisione appare definitiva: non si torna più indietro. Giorgio Chiellini ha salutato la Juventus e la Nazionale italiana. Lo storico membro della rosa bianconera dice addio alla Juve dopo anni di onorata carriera, condita da riconoscimenti ed attestati di stima da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 10 giugno 2022) Giorgioha deciso il suo futuro. L’è oramai concluso e la suaappare: non si torna più indietro. Giorgioha salutato la Juventus e la Nazionale italiana. Lo storico membro della rosa bianconera dice addio alla Juve dopo anni di onorata carriera, condita da riconoscimenti ed attestati di stima da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

massycherubin : @cmdotcom L'affare non si farà...il giocatore ha detto no quando ha saputo che Chiellini non giocherà più nella Juv… - infoitsport : Chiellini, futuro deciso: andrà in MLS, i dettagli dell'affare - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Chiellini, futuro deciso: andrà in MLS, i dettagli dell'affare - Fantacalcio : Chiellini, futuro deciso: andrà in MLS, i dettagli dell'affare -