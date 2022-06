Cessione Sampdoria | Pallotta tra gli acquirenti | vuole tornare nel calcio italiano

(Di venerdì 10 giugno 2022) Nelle trattative per ladellasarebbe spuntato anche, ex proprietario della Roma Nell’ambito delladellaemerge, come riportato da La Repubblica, la figura di James. L’ex patron della Roma, infatti, sarebbe dietro a una delle due cordate americane che hanno iniziato la due diligence per acquistare la. Gli indizi sarebbero legati alla volontà, già manifestata, didi rientrare nel, seguiti dalla possibilità di rilevare un club con un alto potenziale inespresso per mancanza di strutture (lo stadio di proprietà sarebbe la prima mossa). Recentemente si è poi dichiarato convinto di poter mettere insieme una cordata pronta a fare ...

In America, la Sampdoria viene considerata appetibile alla pari di Fiorentina e Napoli, due società però non in vendita o difficili da raggiungere, per la possibilità di abbinare sport e turismo. La Sampdoria deve risolvere la problematica riguardante la cessione del club. Tra i probabili acquirenti, ci sarebbe una vecchia conoscenza. Molte voci confermano l'esistenza di una due diligence in corso, avviata dopo l'arrivo della Banca Lazard e più di un indizio porta ...