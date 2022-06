Brescia | Joronen ai saluti | per la porta si tratta con il Milan per Plizzari

(Di venerdì 10 giugno 2022) In seguito alle voci di una possibile partenza didirezione Genoa, ilsonda il terreno per il giovane rossonero, Alessandro

Pubblicità

SoloLecceIT : 'PORTE GIREVOLI', da Brescia a Lecce, PLIZZARI e JORONEN pronti a scambiarsi le maglie? - TUTTOB1 : Brescia, sirene di mercato polacche per Joronen - psb_original : Calciomercato Brescia - Il Lech Poznan campione di Polonia si interessa a Joronen #SerieB -

L'interesse della società rossoblù per Jesse, attuale numero uno del, potrebbe infatti convincere un altro estremo difensore dei liguri a cambiare aria. L'eventuale arrivo del ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. E' notizia di ieri: il Genoa sta trattando colper acquisire il portiere. Pianetagenoa1893.net offre la possibilità ai tifosi genoani di esprimere la propria opinione: il club rossoblù ha confermato Semper e ha anche Paleari che ...In seguito alle voci di una possibile partenza di Joronen direzione Genoa, il Brescia sonda il terreno per il giovane rossonero, Alessandro Plizzari ...Con il Genoa sempre più vicino all'acquisto di Jesse Joronen, il Brescia si muove per trovare un sostituto. Alessandro Plizzari è il nome più caldo, ma occhio anche a Benevento e Cagliari.